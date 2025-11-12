Vlada TK i Lukavac traže rješenje za zbrinjavanje radnika Koksare

Zbrinjavanje radnika koji bi, nakon otvaranja stečajnog postupka u lukavačkoj Koksari, mogli ostati bez posla, bila je tema današnjeg sastanka premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića i gradonačelnika Lukavca Edina Delića.

Otvaranje stečajnog postupka pred Općinskim sudom u Tuzli ocijenjeno je kao jedino logično rješenje za prevazilaženje finansijskih poteškoća u kojima se našla ova nekadašnja okosnica industrije u Lukavcu. Nade za nastavak proizvodnje pruža interes strateškog partnera, grupacije Pavgord, koja je iskazala spremnost da preuzme vođstvo i osigura nastavak rada Koksare.

Ipak, kako je istaknuto na sastanku, izvjesno je da će broj zaposlenih morati biti smanjen. Od ukupno 789 radnika, njih oko 550 bi trebalo nastaviti rad u proizvodnji, dok će budućnost oko 200 radnika biti predmet posebne pažnje institucija i socijalnog zbrinjavanja. Kako je istaknuto, radi se o radnicima koji su do sada radili u administraciji i koji nisu bili direktno vezani za proizvodni proces, te u ovom momentu nisu neophodni za nastavak proizvodnje.

„Pohvalno je što je domaći investitor pokazao i interes i spremnost da uđe u ovako zahtjevan proces i pokuša pokrenuti Koksaru. Vlada Tuzlanskog kantona i Grad Lukavac će u tome biti podrška i partner, posebno kada je riječ o zbrinjavanju radnika i pronalaženju održivih rješenja za one koji ostaju bez posla“, kazao je premijer Halilagić.

Premijer i gradonačelnik su se saglasili da će zajedno raditi na povezivanju lokalnih privrednika i kompanija u cilju apsorpcije dijela radnika u druge proizvodne subjekte u Lukavcu i okolini, a u skladu sa stručnim sposobnostima radnika. Za one radnike koji neće moći biti radno angažovani, nastojat će se pokrenuti programi materijalnog zbrinjavanja, koji uključuju mogućnost povezivanja radnog staža i stvaranja uslova za penzionisanje.

Ovo je veliki i važan projekat, ne samo za Lukavac, nego i za cijelu Federaciju BiH. Zato pozivamo i Vladu Federacije BiH da se što prije i u što većem kapacitetu aktivno uključi i prije svega kroz svoje resorne nadležnosti i svoja javna preduzeća, prije svih Željeznice FBiH, pruži podršku ovim aktivnostima, istaknuto je na sastanku, te je Vlada Tuzlanskog kantona preuzela zadatak da u narednim danima inicira i pokuša organizirati sastanak sa predstavnicima Vlade FBIH i nadležnih federalnih da se prije svega stvore svi preduslovi da Koksara nastavi sa radom, a se istovremeno pokrenu i procedure u cilju pokretanja programa socijalnog – zbrinjavanja radnika koji uslijed novonastale situacije ostaju bez zaposlenja.

Koksara će u narednim danima pripremiti spiskove osoba koje budu ostajale bez zaposlenja, sa kategorizacijom prioritetnosti, stručnom spremom, starosnom strukturom, godinama radnog staža i njihovim drugim karakteristikama, a kako bi se, u skladu sa mogućnostima, što adekvatnije moglo odgovoriti na njihove potrebe.

Današnji sastanak jasan je pokazatelj socijalne osjetljivosti institucija vlasti, kako na lokalnom, tako i na kantonalnom novou i spremnosti da se, u okviru nadležnosti, ali i posredovanjem pomogne rješavanju problema radnika, ali i nastavka poslovanja ovog nekadašnjeg industrijskog giganta.