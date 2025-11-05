Vlada TK izražava saučešće porodicama stradalih u požaru Doma penzionera Tuzla

Vlada Tuzlanskog kantona izražava najdublju tugu i iskreno saučešće porodicama naših sugrađana koji su izgubili živote u tragičnom požaru koji je sinoć zahvatio Dom penzionera u Tuzli. U ovim teškim trenucima naše misli i srca su uz porodice poginulih, kao i uz sve povrijeđene, uposlenike Doma, pripadnike vatrogasnih jedinica, policije, hitne medicinske pomoći i sve one koji su nesebično učestvovali u spašavanju života i pružanju pomoći unesrećenima.

Ovo je trenutak velike tuge za cijeli Tuzlanski kanton. Kako je to i sinoć na mjestu događaja istaknuo premijer Tuzlanskog kanton Irfan Halilagić, Vlada Tuzlanskog kantona stoji u punoj spremnosti uz Grad Tuzla, Dom penzionera da svim svojim resursima pruži svaku potrebnu podršku porodicama stradalih, povrijeđenima, kao i osoblju Doma penzionera koje je pogođeno ovom tragedijom.

Vlada će, putem resornih ministarstava, koordinirati sve aktivnosti kako bi se osigurala adekvatna medicinska, psihološka i socijalna pomoć svima koji su pogođeni ovim događajem. Istovremeno, od nadležnih organa očekujemo brzu i temeljitu istragu o uzrocima požara kako bi se utvrdile sve okolnosti i spriječilo ponavljanje sličnih tragedija u budućnosti.

Još jednom, izražavamo najdublje saučešće porodicama poginulih i želimo brz i potpun oporavak svim povrijeđenima.