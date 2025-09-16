Vlada TK odobrila 405.000 KM za predškolski odgoj i obrazovanje

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici dala je saglasnost na odluku Ministarstva obrazovanja i nauke TK o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava s potrošačke jedinice Predškolski odgoj i obrazovanje. Odlukom je planirana raspodjela ukupno 405.000 KM za različite programe unapređenja predškolskog odgoja.

Za nabavku didaktičkog materijala izdvojeno je 60.000 KM. Ova sredstva bit će dodijeljena javnim i privatnim predškolskim ustanovama te jedinicama lokalne samouprave koje imaju predškolsku ustanovu, u iznosu od približno 13 KM po djetetu.

Dodatnih 50.000 KM predviđeno je za nabavku općih nastavnih sredstava i učila za javne predškolske ustanove i lokalne zajednice koje nemaju vlastitu ustanovu. Minimalni iznos po korisniku iznosi 1.500 KM.

Najveći dio sredstava, 295.000 KM, namijenjen je projektima izgradnje, dogradnje ili rekonstrukcije predškolskih ustanova. Od tog iznosa, 245.000 KM planirano je za izgradnju novih objekata u općinama koje ih nemaju, dok je 50.000 KM predviđeno za rekonstrukciju i dogradnju postojećih ustanova. Minimalna vrijednost projekta za rekonstrukciju je 2.500 KM.

Kriteriji za dodjelu sredstava obuhvataju osigurano zemljište i dozvole, pripremljenu projektnu dokumentaciju te procjenu potencijalnog broja korisnika. Kod rekonstrukcije i dogradnje u obzir će se uzimati stanje objekta i mogućnost sufinansiranja iz drugih izvora.

Sredstva će se dodjeljivati putem javnog poziva koji će raspisati Ministarstvo obrazovanja i nauke TK. Komisija formirana od strane ministarstva provest će proceduru, izvršiti rangiranje prijava i dostaviti prijedlog ministru, nakon čega će se zaključivati ugovori sa predškolskim ustanovama i jedinicama lokalne samouprave.

Na sjednici je posebno istaknuto da je Općina Sapna od ove školske godine osnovala javnu predškolsku ustanovu, dok Općina Teočak još uvijek nema takvu ustanovu.