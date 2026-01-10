Vožnja po snijegu i ledu: Savjeti BIHAMK-a za sigurnije kretanje cestama

Zimski uslovi na cestama mogu se promijeniti u vrlo kratkom roku, a često je, kako upozoravaju stručnjaci, dovoljno 24 sata da razlika između teških zimskih uslova i potpuno očišćenih glavnih saobraćajnica bude izrazita. Ipak, bez obzira na iskustvo vozača, vožnja u zimskim uslovima zahtijeva poseban oprez jer ni najiskusniji nisu imuni na rizike koje donose snijeg i led.

Iz BIHAMK-a navode da tokom zimskog perioda nije preporučljivo kretati na put bez odgovarajuće zimske opreme, kao ni bez prethodne pripreme vozila. Posebno se naglašava važnost uklanjanja snijega i leda sa svih stakala, krova, haube i drugih površina vozila, jer se snijeg tokom vožnje može otopiti i pri kočenju skliznuti na vjetrobransko staklo, čime se u potpunosti može blokirati vidljivost.

Vožnja po snijegu i ledu zahtijeva umjerenost i izbjegavanje naglih radnji. Pri pokretanju vozila preporučuje se lagano otpuštanje kočnice i postepeno dodavanje gasa, dok u slučaju proklizavanja treba smanjiti gas. Ukoliko vozilo zapne, savjetuje se poravnanje točkova i njihovo čišćenje, a u situacijama kada su točkovi na ledu može pomoći dodavanje pijeska ili postavljanje tepiha ispod točka kako bi se olakšalo kretanje.

Posebna pažnja potrebna je pri spuštanju nizbrdo, kada je važno koristiti niže stepene prenosa i izbjegavati naglo kočenje. Također se preporučuje postepeno kočenje kako bi se spriječilo blokiranje točkova, kao i izbjegavanje naglih promjena pravca i ubrzanja koje mogu dovesti do zanošenja vozila.

U slučaju gubitka kontrole nad prednjim točkovima savjetuje se smanjenje brzine podizanjem noge s papučice gasa, uz eventualno blago kočenje bez blokiranja točkova. Kada dođe do gubitka prijanjanja zadnjih točkova, način reakcije zavisi od vrste pogona, ali se naglašava da naglo kočenje u tim situacijama može dodatno pogoršati stabilnost vozila.

Iz BIHAMK-a podsjećaju da je neophodno prilagoditi brzinu vožnje uslovima na cesti, jer previsoka brzina povećava rizik od gubitka kontrole, dok prespora može otežati savladavanje uzbrdica. Također se preporučuje upoznavanje s radom sigurnosnih sistema u vozilu, poput ABS-a, ESP-a i drugih sistema aktivne sigurnosti.

Vozačima se savjetuje i da povećaju razmak između vozila, jer je zaustavni put na snijegu i ledu znatno duži, kao i da izbjegavaju vožnju iza vozila s nagomilanim snijegom na krovu, koji tokom vožnje može pasti na kolovoz ili drugo vozilo.

„Prije ulaska u krivinu brzinu treba smanjiti na vrijeme i kočenje završiti prije samog skretanja, kako bi vozač imao potpunu kontrolu nad vozilom“, poručili su iz BIHAMK-a.