Vremenska prognoza: Danas oblačno, kiša u većem dijelu zemlje

Vremenska prognoza

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima u Hercegovini, zapadnim i ponegdje u centralnim područjima Bosne. U kasnim večernjim jače naoblačenje praćeno kišom sa sjeverozapada. Vjetar umjeren do jak sa olujnim udarima južni i jugozapadni. Krajem dana vjetar u postupnom slabljenju. Najviša dnevna temperatura od 14 do 20, na sjeveru zemlje do 23 stepena.