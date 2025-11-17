Vremenska prognoza: Danas oblačno, kiša u većem dijelu zemlje

Vremenska prognoza
Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima u Hercegovini, zapadnim i ponegdje u centralnim područjima Bosne. U kasnim večernjim jače naoblačenje praćeno kišom sa sjeverozapada. Vjetar umjeren do jak sa olujnim udarima južni i jugozapadni. Krajem dana vjetar u postupnom slabljenju. Najviša dnevna temperatura od 14 do 20, na sjeveru zemlje do 23 stepena.
Promjena vremena donosi pogoršanje biometeoroloških prilika. Povećana oblačnost, kiša, lokalni pljuskovi te umjeren do jak južni i jugozapadni vjetar mogu uzrokovati pojačane tegobe kod meteoropata – glavobolje, razdražljivost, nesanicu i bolove u kostima i zglobovima. Hronični pacijenti, posebno kardiovaskularni i astmatičari, mogu osjetiti pogoršanje simptoma zbog južine i oscilacija temperature. Opća biometeorološka slika je nepovoljna, saopćeno je iz FHMZ.