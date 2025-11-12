Vremenska prognoza: Danas sunčano uz temperature do 19 stepeni

Vremenska prognoza

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla i niska naoblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 7, na jugu do 9, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 19 °C, saopćeno je iz FHMZ.

Očekuju se povoljne biometeorološke prilike u većem dijelu zemlje. Tokom dana će preovladavati sunčano i stabilno vrijeme, što će pozitivno djelovati na opće raspoloženje i radnu sposobnost većine populacije. Prije podne, u kotlinama Bosne i duž riječnih tokova, moguća je pojava magle i niske naoblake, što kod meteoropata i hroničnih bolesnika može uzrokovati blagu iscrpljenost, glavobolju ili slabiju koncentraciju.