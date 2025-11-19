Vremenska prognoza: Oblačni dani i padavine širom zemlje

Vremenska prognoza za danas najavljuje pretežno oblačno vrijeme koje će obilježiti većinu područja, a povremena slaba kiša moguća je u Hercegovini, istočnim i djelimično centralnim krajevima Bosne, vjetar će biti slab, na jugu i jugozapadu će dolaziti sa jugozapada, u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura kretaće se između 4 i 10 stepeni, dok će na jugu dosezati do 14 stepeni Celzijusa

Za četvrtak, 20. novembar, najavljeno je umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz povremenu slabu kišu u Hercegovini i ponegdje na jugozapadu Bosne, padavine se krajem dana i tokom noći očekuju i u zapadnim, sjeverozapadnim te djelimično centralnim područjima, jutarnja temperatura biće od 2 do 8 stepeni, na jugu do 12, dok će dnevna dosezati između 10 i 16, a na jugu čak do 18 stepeni

Petak donosi osjetnu promjenu, u Krajini se prognozira oblačno vrijeme sa susnježicom ili snijegom, dok će ostatak zemlje pratiti kiša, intenzivnije padavine očekuju se na jugu i sjeverozapadu, vjetar će u sjevernim krajevima puhati sa sjevera i sjeverozapada, dok će u ostalim područjima preovladavati južni i jugozapadni pravci, jutarnje temperature biće između 2 i 8 stepeni, na jugu do 12, a dnevne od 3 do 9, uz 10 do 15 stepeni na jugu i istoku

Subota donosi nastavak nestabilnog vremena, dan će biti oblačan uz povremeni slab snijeg u Krajini i slabu kišu u Hercegovini te istočnim područjima Bosne, poslije podne i tokom noći susnježica ili snijeg proširiće se na centralne, istočne i sjeveroistočne dijelove zemlje, jutarnje temperature kretaće se od minus 2 do 4 stepena, na jugu do 10, dok će dnevne biti između 0 i 6 stepeni, a u južnim krajevima do 12 stepeni

Prema trenutnim najavama, vremenska prognoza ukazuje na nastavak promjenjivih i hladnijih dana koji će se smjenjivati između kiše, susnježice i snijega širom zemlje.