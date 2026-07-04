Vremenska prognoza za BiH: Sunčano jutro, tokom dana mogući lokalni pljuskovi

Vremenska prognoza za BiH za naredne dane donosi pretežno sunčano vrijeme u prijepodnevnim satima, dok se u drugom dijelu dana očekuje postepeno povećanje oblačnosti.

U nedjelju, 5. jula 2026. godine, u Bosni i Hercegovini će prije podne preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Tokom poslijepodneva očekuje se umjereno povećanje oblačnosti, a ponegdje u zapadnim područjima moguć je i kratkotrajan pljusak.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka kretat će se uglavnom između 9 i 15 stepeni, na jugu do 21, dok će najviša dnevna temperatura biti između 25 i 30, na jugu zemlje do 32 stepena.

U ponedjeljak, 6. jula, očekuje se pretežno sunčano vrijeme prije podne. U drugom dijelu dana, uz umjeren i jači razvoj oblačnosti, širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi.

Vjetar će biti slab, sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka bit će većinom između 11 i 17 stepeni, na jugu do 21, a najviša dnevna uglavnom između 25 i 30, na jugu do 33 stepena.

U utorak, 7. jula, prognozira se umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Lokalni pljuskovi mogući su u drugoj polovini dana.

Vjetar će biti slab, sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnje temperature kretat će se između 11 i 16 stepeni, na jugu do 21, dok će dnevne temperature biti uglavnom od 26 do 32, na jugu do 34 stepena.

Biometeorološke prilike u nedjelju bit će relativno povoljne. Duži sunčani intervali i svježije jutro mogli bi pozitivno djelovati na osjetljive osobe, pa se očekuje i smanjenje tegoba kod hroničnih bolesnika.

Ipak, preporučuje se oprez tokom poslijepodneva, posebno kada je riječ o dužem boravku na otvorenom i fizičkim aktivnostima. Zbog visokih vrijednosti UV indeksa, zaštita od sunca bit će posebno važna na izletištima i otvorenim prostorima, savjetuje FHMZ.