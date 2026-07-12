Vremenska prognoza za ponedjeljak: Sunčano i toplo, temperature do 35 stepeni

U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima više oblaka bit će u centralnim i istočnim krajevima Bosne, dok će tokom dana preovladavati sunčani periodi.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnje temperature zraka kretat će se od 15 do 21 stepen, na jugu do 25, dok će najviša dnevna temperatura iznositi između 25 i 31 stepen, a na jugu zemlje do 35 stepeni Celzijusa.

Biometeorološke prilike bit će povoljne. Svježije jutro i sunčani intervali trebali bi ublažiti tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata. Ipak, u najtoplijem dijelu dana preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora te zaštita od sunca zbog visokog UV indeksa.