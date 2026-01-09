Vrhovni sud SAD-a odlučuje o Trumpovim carinama: Presuda koja može potresti ekonomiju

Jasmina Ibrahimović
Donald Trump, Venezuela, oil, nafta, Trump, Venecuela, rat

Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država očekuje da u petak donese barem jednu odluku, dok nekoliko ključnih slučajeva ostaje neriješeno, uključujući parnice koje testiraju legalnost opsežnih globalnih tarifa koje je uveo predsjednik Donald Trump.

Sud unaprijed ne objavljuje koje će odluke donijeti, a mišljenja se objavljuju kada suci zauzmu svoja mjesta tokom zakazane sjednice.

Najveći izazov predstavlja pravna provjera Trumpovih carina, koje je predsjednik uveo pozivajući se na Zakon o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlaštenjima iz 1977. godine. Sudska rasprava održana 5. novembra pokazala je da su neki konzervativni i liberalni suci izrazili sumnju u legalnost tih tarifa, dok Trumpova administracija osporava presude nižih sudova prema kojima je predsjednik premašio svoja ovlaštenja.

Trump tvrdi da su carine ojačale finansijsku moć SAD-a. U januaru je na društvenim mrežama upozorio da bi odluka Vrhovnog suda protiv njegovih carina bila „strašan udarac za Ameriku“.

Carine obuhvataju proizvode iz Kine, Kanade, Meksika i drugih zemalja, a predsjednik ih je obrazložio navodnom nacionalnom vanrednom situacijom zbog trgovinskog deficita i problema sa nezakonitim drogama, uključujući fentanil.

Sudske izazove pokrenule su pogođene kompanije i 12 američkih saveznih država, većinom pod upravom Demokrata. Ishod presude Vrhovnog suda mogao bi imati značajan utjecaj ne samo na američku ekonomiju već i na globalnu trgovinu.

