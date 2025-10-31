Za vršioca dužnosti predsjednika Kantonalnog suda u Tuzli imenovana sudija Alma Mujčinović

Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine od 16.10.2025. godine, za vršioca dužnosti predsjednika Kantonalnog suda u Tuzli, imenovana je sudija Alma Mujčinović.

Imenovana će obavljati poslove predsjednika Kantonalnog suda u Tuzli počev od 01.11.2025. godine do stupanja na dužnost predsjednika suda imenovanog na mandatni period.

Alma Mujčinović je rođena 1984. godine u Tuzli. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2007. godine. Dobitnik je „Zlatne značke“ kao najbolji student generacije i jedan od najuspješnijih studenata Univerziteta u Sarajevu. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli 2017. godine stekla je zvanje magistra pravnih nauka i trenutno se nalazi na doktorskom studiju. Bila je asistent za užu naučnu oblast „Državno-pravna“, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, u periodu od 22.04.2009. do 22.04.2013. godine.

Pravosudni ispit je položila 2010. godine. Za stručnog saradnika u Općinski sud u Tuzli imenovana je 01.09.2010.godine. Sudijsku funkciju obnaša od 15.05.2014. godine, kada je imenovana za dodatnog sudiju, a 01.04.2019. godine za sudiju Općinskog suda u Tuzli, te 2021. godine predsjednicu Odjeljenja za stečaj i registar. Na poziciju sudije Kantonalnog suda u Tuzli imenovana je 16.06.2022. godine i raspoređena na drugostepeni Građanski referat, a po potrebi efikasnijeg rada suda, uzela je učešće u radu i na predmetima drugih odjeljenja.

Mandat dosadašnje sudije i predsjednice Kantonalnog suda u Tuzli Indire Hadžimehmedović, prestaje dana 31.10.2025. godine, zbog odlaska u penziju. Na čelu ove pravosudne institucije bila je od novembra 2003. do 31.10.2025. godine. Tokom svog mandata dala je značajan doprinos efikasnosti rada Kantonalnog suda u Tuzli i njegovoj transparentnosti. Za vrijeme mandata predsjednice Indire Hadžimehmedović značajno je smanjen broj neriješenih predmeta na svim referatima, rješavanje predmeta se završavalo u zakonskim rokovima, a sud se posebno otvorio prema javnosti tako što je obezbijeđena dostupnost svih značajnih informacija o radu suda na web stranici suda.