Zabilježen pad cijene kafe

Arnela Šiljković - Bojić
Uskoro moguć pad cijena kafe, foto: Ilustracija

Potrošačke cijene kafe u Brazilu u julu su pale za 1,01 posto u odnosu na prethodni mjesec, što je prvi pad u posljednjih 18 mjeseci, saopćio je Brazilski institut za geografiju i statistiku (IBGE).

Prema podacima Reutersa, prenosi SEEbiz, pojeftinjenje je posljedica nižih otkupnih cijena koje poljoprivrednici dobijaju nakon ovogodišnje žetve, koja se privodi kraju. Kafa je u proteklih godinu i po bila jedan od glavnih pokretača inflacije u drugom najvećem svjetskom tržištu ovog napitka.

Na kretanje cijena utjecala su i dešavanja na međunarodnim tržištima, uključujući odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa o uvođenju 50-postotne carine na brazilsku robu. Dok su neki proizvodi, poput soka od narandže, izuzeti iz mjera, kafa, jaja i govedina nisu.

Istovremeno, prošle sedmice terminske cijene kafe u New Yorku skočile su za osam posto zbog bojazni investitora da bi nove carine mogle poremetiti trgovinu između SAD-a, najvećeg svjetskog potrošača, i Brazila, najvećeg proizvođača i izvoznika kafe.

