Šta se dešava u tijelu ako pijete kafu svaki dan

Budimo iskreni, velika je vjerovatnoća da i sada pijete kafu dok čitate ovaj tekst. U prevozu, na poslu ili za kuhinjskim stolom, kafa je jutarnji ritual, kratki predah i brzi podizač raspoloženja. Miris, toplina i okus često su dovoljni da nas razbude, ali stručnjaci ističu da kafa, osim energije, može imati i brojne zdravstvene koristi, uz nekoliko važnih upozorenja, navodi Parade.

Nutritivne vrijednosti crne kafe

Jedna šolja crne kafe od oko 225 ml sadrži svega dvije kalorije, bez proteina, masti, ugljikohidrata i vlakana. Kofeina ima približno 96 miligrama, dok riboflavin i niacin daju manji, ali koristan nutritivni doprinos.

Unos antioksidansa iz šolje kafe

Iako ne spada u nutritivno bogate namirnice, kafa je jedan od značajnih izvora antioksidansa u svakodnevnoj ishrani. Oni pomažu u smanjenju upala i štite ćelije od oštećenja, što ima pozitivan dugoročni učinak na zdravlje.

Bolji fokus i budnost

Kofein djeluje tako što blokira adenozin, supstancu koja u tijelu stvara osjećaj umora. Zbog toga kafa može poboljšati koncentraciju, ubrzati razmišljanje i povećati mentalnu budnost, naročito u jutarnjim satima.

Utjecaj na zdravlje srca

Istraživanja pokazuju da dvije do tri šolje crne kafe dnevno mogu biti povezane s boljom funkcijom krvnih sudova i manjom upalom, što pozitivno utiče na zdravlje srca i krvotoka.

Bolje sportske performanse

Kafa može povećati snagu, izdržljivost i kratkotrajne eksplozivne performanse, zbog čega je često koriste i profesionalni sportisti prije treninga ili takmičenja.

Moguća zaštita mozga

Redovna konzumacija kafe povezuje se sa smanjenim rizikom od neurodegenerativnih bolesti poput Alzheimerove i Parkinsonove, zahvaljujući zaštitnom djelovanju kofeina na moždane ćelije.

Utjecaj na šećer u krvi

Crna kafa, bez dodataka, povezuje se s manjim rizikom od razvoja dijabetesa tipa 2. Dodavanje šećera, sirupa ili zaslađenog mlijeka može poništiti ove koristi.

Podrška zdravlju jetre

Studije ukazuju da kafa može smanjiti rizik od ciroze i raka jetre, što je čini jednim od rijetkih napitaka s dokazanim povoljnim djelovanjem na ovaj organ.

Smanjen rizik od određenih karcinoma

Antioksidansi i polifenoli iz kafe povezuju se sa smanjenim rizikom od nekih vrsta karcinoma, posebno raka debelog crijeva i endometrija.

Raspoloženje i probava

Kafa može povećati lučenje dopamina, hormona dobrog raspoloženja, ali i potaknuti rad crijeva, što kod nekih osoba olakšava probavu i smanjuje zatvor.

Moguće nuspojave svakodnevnog ispijanja kafe

Prekomjeran unos kofeina može izazvati nervozu, tjeskobu, ubrzan rad srca i nemir. Također, kofein ostaje u organizmu pet do šest sati, pa kafa u kasnim popodnevnim satima može narušiti kvalitet sna. Kod redovnih konzumenata može se javiti i blaga ovisnost, što se prepoznaje po glavobolji i umoru ako kafa izostane.

Kako piti kafu na zdrav način

Preporučuje se izbjegavanje pretjeranih dodataka poput šećera i zaslađenih sirupa, korištenje kvalitetnih zrna i umjerenost u količini. Osjetljivim osobama savjetuje se da kafu ne piju nakon 14 sati.

Koliko kafe je prihvatljivo dnevno

Za većinu odraslih osoba siguran unos je do 400 miligrama kofeina dnevno, što odgovara otprilike dvjema standardnim šoljama kafe. Trudnicama se preporučuje do 200 miligrama dnevno, uz napomenu da velike šolje iz kafića često sadrže znatno više kofeina nego što se čini na prvi pogled.