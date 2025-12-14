Zaboravite hemijsko čišćenje: jednostavan trik vraća zimske jakne kao nove

Mnoge zimske jakne, posebno one punjene perjem, često završavaju na hemijskom čišćenju jer se smatra da ih nije sigurno prati kod kuće.

Ipak, iskusne domaćice otkrivaju jednostavan trik koji omogućava pranje u veš mašini bez straha od grudvica i gubitka oblika.

Tajna je u teniskim lopticama

Glavni problem kod pranja perjanih jakni je zgrudnjavanje perja, zbog čega se jakna teško suši i gubi prvobitni izgled.

Rješenje se, kako tvrde domaćice, krije u običnim teniskim lopticama. Dovoljno je da u bubanj veš mašine, zajedno s jaknom, ubacite dvije do tri loptice koje tokom pranja razbijaju grudvice perja i ravnomjerno ga raspoređuju.

Ovaj trik mnogi su potvrdili kao djelotvoran, navodeći da jakna nakon sušenja izgleda gotovo isto kao prije pranja.

Perite samo jednu jaknu

Perjana jakna tokom pranja zauzima mnogo prostora u bubnju veš mašine, zbog čega se ne preporučuje pranje više komada odjednom.

Najbolje je prati jednu jaknu kako bi se osiguralo ravnomjerno pranje i spriječilo oštećenje.

Birajte pravi deterdžent i program

Za pranje zimskih jakni ne treba koristiti klasične deterdžente u prahu. Preporučuje se tečni deterdžent za osjetljivo rublje ili specijalni deterdžent namijenjen odjeći punjenoj perjem.

Program pranja treba biti onaj za osjetljivo rublje, uz temperaturu vode do 30, maksimalno 40 stepeni.

Bez jake centrifuge

Jakne od perja nije potrebno prati često, jednom do dva puta godišnje je sasvim dovoljno. Prilikom pranja treba izbjegavati jaku centrifugu, jer ona može dodatno oštetiti perje i oblik jakne.

Ako imate sušilicu, jaknu možete osušiti zajedno s teniskim lopticama, ali i sušenje na zraku uz povremeno protresanje daje dobre rezultate.

Uz ovaj jednostavan trik, zimske jakne mogu se lako održavati kod kuće, bez dodatnih troškova i brige da će izgubiti svoj izgled.

