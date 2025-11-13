Zakon o airsoftu FBiH: Poslanica Halilović traži jedinstvena pravila za cijelu Federaciju

Poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Suada Halilović podnijela je inicijativu kojom od Vlade Federacije BiH traži pokretanje procedure za izradu i donošenje jedinstvenog Zakona o airsoftu na nivou Federacije BiH. Cilj inicijative je uspostavljanje jasnog i ujednačenog pravnog okvira za djelovanje airsoft klubova, sigurnosne standarde, tehničke norme za replike te pravila organizacije događaja.

Prema njenim riječima, oblast airsofta trenutno nije zakonski uređena na jedinstven način, što dovodi do toga da se u jednom kantonu tretira kao dozvoljena sportska aktivnost, dok se u drugom može smatrati prekršajem. Halilović smatra da takva situacija stvara pravnu nesigurnost i otežava rad klubova, te da je potrebna hitna reakcija nadležnih institucija.

Kao primjer pogrešnog tumačenja, navela je i nedavni uredno prijavljeni sportski događaj u Bugojnu 9. novembra, koji je dio medija predstavio kao “okupljanje naoružanih formacija“. Halilović je naglasila da je upravo ovakva situacija dokaz koliko je važno jasno zakonsko definisanje airsofta kao sportske i rekreativne aktivnosti.

Inicijativom je predloženo formiranje radne grupe u koju bi, uz predstavnike federalnih ministarstava, bili uključeni i predstavnici Saveza airsoft klubova FBiH. Traži se i da kantonalna ministarstva privremeno usklade postojeće propise do donošenja novog zakona, te da se Nacrt zakona uputi u parlamentarnu proceduru.

Halilović smatra da bi donošenje ovog zakona povećalo pravnu sigurnost građana i klubova, te uskladilo domaću praksu sa evropskim standardima, uz jasno definisan okvir koji afirmiše sport, sigurnost i javni red u Federaciji BiH.