Više od 16 miliona KM za zapošljavanje osoba s invaliditetom u FBiH

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije BiH jutros je raspisao dva javna poziva ukupne vrijednosti 16,7 miliona KM.

Ova sredstva namijenjena su otvaranju novih i očuvanju postojećih radnih mjesta, kao i pružanju podrške osobama s invaliditetom u sigurnijem zapošljavanju, pokretanju biznisa i jačem uključivanju na tržište rada.

Novčani stimulansi za zapošljavanje i samozapošljavanje

Prvi javni poziv, vrijedan 8 miliona KM, usmjeren je na stimulisanje zapošljavanja i samozapošljavanja osoba s invaliditetom. Poslodavci, bez obzira na veličinu kompanije, mogu ostvariti podršku od 15.000 do 32.400 KM po osobi, zavisno od stepena invaliditeta i uslova zapošljavanja.

Sredstva se mogu koristiti za nabavku opreme i sirovina, prilagodbu radnog mjesta, isplatu plata i doprinosa ili angažovanje asistenta. Podrška je dostupna i osobama s invaliditetom koje žele pokrenuti vlastiti biznis ili poljoprivrednu djelatnost.

Očuvanje radnih mjesta i profesionalna rehabilitacija

Drugi javni poziv, vrijedan 8,7 miliona KM, odnosi se na očuvanje postojećih radnih mjesta, otvaranje novih i profesionalnu rehabilitaciju. Podrška se nudi poslodavcima koji već zapošljavaju osobe s invaliditetom, a potrebna im je pomoć u nabavci i održavanju radnih sredstava, modernih mašina i alata, specijalne opreme ili pomagala.

Ovaj poziv otvoren je i za osobe s invaliditetom koje već razvijaju vlastiti posao, kao i za organizacije osoba s invaliditetom koje žele zaposliti svoje članove, osigurati stabilnije uslove života i nabaviti potrebnu opremu.

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Dio sredstava predviđen je i za obrazovanje i stručno usavršavanje osoba s invaliditetom. To uključuje obuke i kurseve poput polaganja vozačkog ispita za sve kategorije, IT kurseva, jezika i drugih programa, kao i različite oblike školovanja – prekvalifikacije, dokvalifikacije ili pokrivanje troškova školarine na fakultetima za sve cikluse studija.

Na ovaj način dodatno se jačaju kompetencije i konkurentnost osoba s invaliditetom na tržištu rada.

Detalji i prijave

Sve informacije, obrasci i upute za prijavu dostupni su na zvaničnoj stranici Fonda.