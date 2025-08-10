Zašto je motorno ulje na kolovozu i benzinskim pumpama opasno?

Motorno ulje prosuto na asfaltu, bilo na benzinskoj pumpi ili na kolovozu, predstavlja ozbiljnu opasnost za vozače, posebno motocikliste i bicikliste. Kada guma dođe u kontakt s uljem, značajno se smanjuje njeno trenje sa podlogom, što može dovesti do proklizavanja i gubitka kontrole nad vozilom.

Stručnjaci upozoravaju da i mala količina ulja može biti opasna, pogotovo u zavojima ili na mjestima gdje se vozači zaustavljaju i ubrzavaju. Na benzinskim pumpama rizik je još veći jer vozači često manevrišu u skučenom prostoru, a u blizini su i pješaci.

ŠTA URADITI AKO PRIMIJETITE ULJE NA PUTU ILI PUMPI Odmah obavijestite radnika na pumpi ili nadležnu cestarsku službu

Ako ste vozač, izbjegavajte nagla kočenja i oštre manevre na tom dijelu puta

Upozorite druge vozače u blizini na opasnost

Ako je sigurno, označite mjesto (npr. trouglom ili privremenom preprekom) dok nadležni ne dođu

Nikada ne pokušavajte sami čistiti ulje na prometnom putu bez osiguranja saobraćaja

Kako pravilno očistiti motorno ulje

Čišćenje prosutog motornog ulja zahtijeva brzo djelovanje. Na pumpama bi osoblje trebalo imati upijajući materijal poput specijalnog granulata ili pijeska, kojim se ulje pospe kako bi se upilo. Nakon toga, površinu treba dobro očistiti deterdžentom i isprati vodom. Na kolovozima u saobraćaju, uklanjanje ulja je odgovornost nadležnih službi, a vozači su dužni prijaviti mrlju policiji ili cestarskoj službi.

Benzinske pumpe bi trebale redovno provjeravati prostor oko točionika i odmah reagovati ako primijete prosuto gorivo ili ulje. Zakonska je obaveza vlasnika pumpi i upravitelja cesta da osiguraju bezbjednost korisnika, a neblagovremeno uklanjanje mrlja može imati ozbiljne posljedice, uključujući i saobraćajne nesreće.