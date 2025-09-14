Na putevima u BiH mjestimično vlažan kolovoz i učestali odroni

Na putevima u Bosni i Hercegovini posljednjeg dana sedmice saobraća se po suhom ili mjestimično vlažnom kolovozu, dok su na pojedinim dionicama učestali odroni. Posebno se izdvajaju putevi Turbe–Karanovac, Jajce–Banja Luka, Bugojno–Kupres i Sarajevo–Foča, kao i prevoji Rostovo i Makljen.

Vozačima se savjetuje oprez, prilagođavanje brzine uslovima na cesti i izbjegavanje naglog kočenja, uz napomenu da povećaju razmak između vozila. Na dodatni oprez pozivaju se i pješaci i biciklisti, naročito u urbanim sredinama.

Radovi su trenutno aktuelni na dionici autoceste A-1 Podlugovi–Sarajevo sjever, te na magistralnim cestama Konjic–Jablanica, Jablanica–Prozor, Semizovac–Olovo, Jajce–Crna Rijeka i Gacko–Foča. Na dionici Jablanica–Blidinje saobraćaj je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je na GP Karakaj kod Zvornika zabranjen saobraćaj za teretna vozila preko 5 tona. Ona se preusmjeravaju na prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretnjacima je prelazak na GP Šepak dozvoljen u terminima od 09 do 13 i od 22 do 06 sati, a vikendom od 22 do 06 sati.

