Zastoj u Ministarstvu finansija BiH: Pečat blokira prijevremene izbore u RS-u

Zamjenik ministra finansija i trezora Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović potpisao je danas odluku o finansiranju prijevremenih izbora za predsjednika entiteta Republika Srpska.

Hasanović je naveo da je rad Ministarstva finansija i trezora BiH blokiran, a razlozi za to, kako je naveo, leže u političkim odlukama Milorada Dodika i ministra Srđana Amidžića.

– Odluku o finansiranju prijevremenih izbora sam potpisao, ali ministar odbija da je ovjeri službenim pečatom, čime se onemogućava njeno provođenje. Moj potpis nikada nije bio sporan; zastoje uzrokuju proceduralne opstrukcije unutar samog ministarstva. Želim naglasiti da, kada je riječ o plaćanju 120 miliona KM u slučaju Viaduct, nikada nije bilo ni problema s pečatom ni s mojim potpisom. Međutim, kada treba osigurati 6,4 miliona KM za organizaciju prijevremenih izbora, jer je to vezano za političku sudbinu Milorada Dodika – bjegunca pred zakonom i bivšeg predsjednika RS-a – onda nastaje problem – napisao je Hasanović.

Prema njegovim riječima, tri dana nijedan akt nije izašao iz Ministarstva, uz obrazloženje da je pečat zaključan. U praksi, kako objašnjava, to znači da svi nalozi, plaćanja i dokumenti stoje u kabinetu ministra. Samim tim, prema njegovim navodima, trenutno je zaustavljeno finansiranje institucija Bosne i Hercegovine, što ugrožava njihov rad i zakonito izvršavanje budžeta.

– Prema našim saznanjima, pečat bi trebao biti dostupan sutra, međutim, s obzirom na to da nas od ponedjeljka kontinuirano odgađaju, više ne možemo imati povjerenje u takve najave. Od ponedjeljka ulažem napore da pribavim neophodnu dokumentaciju, a sada se dodatno suočavam i s kašnjenjem u vezi sa dostupnosti pečata. Ovakvim potezima – politika RS-a svedena je na kult ličnosti i pokušaj očuvanja političke moći jednog čovjeka, umjesto da se radi u interesu građana i institucija Bosne i Hercegovine – rekao je Hasanović.

Zamjenik ministra finansija i trezora BiH navodi da državne institucije ne smiju biti taoci ličnih interesa, već moraju služiti građanima i jačati povjerenje u pravnu državu.

– Pozivam nadležne institucije da reaguju i spriječe daljnje opstrukcije koje ugrožavaju rad državnih organa i prava građana – zaključio je Hasanović.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske za 23. novembar 2025. godine, koji će koštati 6.460.000 KM.

Izbori su raspisani nakon što je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine postupila prema presudi Suda BiH i, u skladu sa Izbornim zakonom, donijela odluku o oduzimanju mandata predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.

Mandat mu je oduzet nakon pravomoćne presude zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika. Dodik je osuđen na godinu dana zatvora, koju je u međuvremenu zamijenio novčanom kaznom, te šest godina zabrane obavljanja političkih funkcija.