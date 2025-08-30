Završen projekat: Prestaju važiti “zaključane cijene” u marketima u FBiH

Od 1. septembra prestaje važiti odluka Vlade Federacije BiH “zaključane cijene” za 65 osnovnih prehrambenih proizvoda, pa više neće biti ograničenja cijena. Ministar trgovine u Vladi FBiH Amir Hasičević potvrdio je da odluka automatski prestaje važiti te da se očekuje donošenje Zakona o kontroli cijena u FBiH, iako nije poznato kada bi mogao doći pred parlament.

Ovaj potez Ministarstva trgovine naišao je na žestoke kritike zastupnika u Parlamentu FBiH.

Haris Šabanović (SDA) ocijenio je da se radi o neuspješnoj “kataloškoj akciji” koja nije donijela nikakve efekte, dok Admir Čavalić (SBiH) upozorava da se zakon o kontroli cijena koristio u ratnim vremenima i da ne može donijeti rezultate u savremenoj ekonomiji. On smatra da je dugoročno rješenje konkurencija na tržištu, a ne privilegovanje trgovaca i donošenje zakona iza zatvorenih vrata.

Zastupnik DF-a Mirza Čelik istakao je da ovakvi potezi podsjećaju na ratna rješenja te da Vlada, umjesto rigidne kontrole cijena, treba raditi na sprječavanju monopola i pomoći najugroženijima. Dodao je i da ekonomski pokazatelji u zemlji postaju sve lošiji, uz pad zaposlenosti i probleme sa isplatom penzija, prenosi Faktor.

Ekonomski analitičar Igor Gavran naglašava da je kontrola cijena bila selektivna i da je najviše pogodovala velikim trgovcima, dok su građani i dalje bili izloženi visokim maržama. Podsjeća da su marže u trgovini u regionu alarmantno visoke te da je neprihvatljivo opravdavati ih slobodnim tržištem kada direktno pogađaju potrošače.