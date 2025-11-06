Završene obdukcije devet stradalih štićenika Doma penzionera u Tuzli

Sinoć su u Komemorativnom centru Tuzla završene obdukcije devet tijela štićenika Doma penzionera koji su izgubili živote u požaru koji je izbio u utorak navečer.

Direktor Komemorativnog centra Tuzla, Faruk Latifagić, potvrdio je za RTV7 da su obdukcije obavljene u skladu sa zakonskom procedurom i da će porodice stradalih danas biti zvanično obaviještene.

Kako je naveo Latifagić, bilo je neophodno provesti proces obdukcije kako bi se mogle izdati potvrde o smrti i pokrenuti daljnje procedure vezane za sahrane i dženaze.

Za dvoje štićenika koji su preminuli na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla obdukcije će biti obavljene u toj ustanovi.