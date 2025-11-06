Završene obdukcije devet stradalih štićenika Doma penzionera u Tuzli

RTV SLON

Sinoć su u Komemorativnom centru Tuzla završene obdukcije devet tijela štićenika Doma penzionera koji su izgubili živote u požaru koji je izbio u utorak navečer.

Direktor Komemorativnog centra Tuzla, Faruk Latifagić, potvrdio je za RTV7 da su obdukcije obavljene u skladu sa zakonskom procedurom i da će porodice stradalih danas biti zvanično obaviještene.

Kako je naveo Latifagić, bilo je neophodno provesti proces obdukcije kako bi se mogle izdati potvrde o smrti i pokrenuti daljnje procedure vezane za sahrane i dženaze.

Za dvoje štićenika koji su preminuli na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla obdukcije će biti obavljene u toj ustanovi.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Solidarnost na djelu: Stigle prve donacije za Dom penzionera

BiH

Brčko distrikt proglasio 6. novembar Danom žalosti zbog tragedije u Tuzli

Istaknuto

Imamović uputio poruku saučešća nakon tragedije u Domu penzionera

Istaknuto

Dom za starija lica u Lukavcu ponudio besplatan smještaj korisnicima Doma...

Politika

SDA TK uputila saučešće i zahvalila službama koje su reagovale nakon...

Tuzla i TK

Uviđaj u Domu penzionera Tuzla nastavlja se sutra

Istaknuto

Utvrđeni nacrti Budžeta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu

Tuzla i TK

U Tuzli proglašena četverodnevna žalost zbog tragedije u Domu penzionera

BiH

Bećirović: „Podrška SAD-a ključna za mir i stabilnost u BiH“

Vijesti

UKC Tuzla saopćio najnovije informacije o stanju povrijeđenih iz Doma penzionera

Tuzla i TK

Radnici JP „RAD“ Lukavac obustavili rad

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]