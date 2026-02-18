Završeni šesti dan protesta u Sarajevu, najavljeno novo okupljanje u subotu

Šesti dan zaredom u Sarajevu su održani protesti srednjoškolaca, studenata i građana zbog tramvajske nesreće u kojoj je izgubljen jedan mladi život, a današnje okupljanje završeno je kod tržnog centra SCC nakon mirne protestne šetnje kroz centralne gradske ulice.

Prema izvještajima bh. medija, na skupu se okupilo nekoliko stotina građana, što je više nego prethodnog dana kada su proteste otežavali vremenski uslovi. Kolona demonstranata kretala se od područja Zemaljskog muzeja prema centru grada, uz povremena zaustavljanja kod Skenderije, zgrade Predsjedništva BiH i Alipašine džamije, dok je saobraćaj na pojedinim dionicama bio privremeno obustavljen.

Tokom protesta nošeni su transparenti i upućivane poruke vlastima, a učesnici su ponovili zahtjeve za utvrđivanje odgovornosti i unapređenje sigurnosti javnog prevoza. Na završetku skupa izneseni su i novi zahtjevi demonstranata, među kojima su hitna sanacija uočenih sigurnosnih rizika, imenovanje stručnih rukovodilaca u nadležnim institucijama, revizija budžetskih prioriteta u korist održavanja i voznog parka, te javno objavljivanje plana mjera s jasno definisanim rokovima.

U ime okupljenih najavljeno je da će naredni veliki protest biti održan u subotu u 12 sati, dok je do tada predviđena dvodnevna pauza u okupljanjima.