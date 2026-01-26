Počeo protest: Zbog čega prevoznici blokiraju granične prelaze?

Prevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije danas u podne počeli su koordinirane blokade teretnih terminala na graničnim prelazima prema Evropskoj uniji, uz poruku da stroga primjena šengenskih pravila o boravku vozača ozbiljno ugrožava izvoz i lance snabdijevanja.

U transportnom sektoru ovo se opisuje kao jedno od ključnih ekonomskih pitanja u regionu, jer se najavljene blokade direktno odražavaju na isporuke robe prema tržištu EU. Prema najavama organizatora, u protestima bi moglo učestvovati oko 75.000 kamiona iz četiri zemlje.

Spornim se navodi pravilo „90/180 dana“ u okviru Šengenskog sistema, prema kojem vozači iz država koje nisu članice EU u Šengenskoj zoni mogu boraviti najviše 90 dana unutar bilo kojeg perioda od 180 dana. Prevoznici upozoravaju da se profesionalni vozači u praksi tretiraju kao turisti, iako u EU ulaze zbog posla, pa se svaki prelazak granice računa u dozvoljeni boravak.

Dodatni problem, prema navodima prevoznika, stvara digitalno evidentiranje ulazaka i izlazaka, koje omogućava preciznije brojanje boravka. Zbog toga dio vozača, kako tvrde, već ulazi u rizik da pređe dozvoljeni broj dana, što može dovesti do zabrane ulaska ili drugih sankcija.

Blokade su najavljene od 12 sati i odnose se na teretni saobraćaj na prelazima prema Hrvatskoj, Mađarskoj, Bugarskoj i Rumuniji. Putnička vozila i autobusi, prema najavama, ne bi trebali biti zaustavljani, a izuzeci su predviđeni i za kamione koji prevoze živu stoku, lijekove, humanitarnu pomoć ili opasne materije.

Prevoznici traže rješenje koje bi ih tretiralo kao prekogranične radnike, a ne kao putnike, te najavljuju da je cilj protesta pritisak da se uvede posebno izuzeće ili poseban režim za profesionalne vozače. Iz Brisela, prema navodima organizatora protesta, zasad poručuju da su šengenska pravila jasna i da se ne mijenjaju, dok prevoznici upozoravaju da bi bez izmjena ili posebnog modela do proljeća moglo doći do ozbiljnih poremećaja u transportu i izvozu iz regiona.