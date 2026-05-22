Zbrinuta osoba koja je pala sa Kule u Srebreniku

Osoba koja je pala sa jednog od zidova Starog grada Gradina u Srebreniku uspješno je spašena i zbrinuta.

U akciji su učestvovali pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik, Gorske službe spašavanja Srebrenik i uposlenici Službe hitne medicinske pomoći Srebrenik.

Kako prenosi Radio Srebrenik, iz Službe hitne medicinske pomoći Srebrenik je saopćeno da je, osoba B.S. rođena 1979. godine bila je svjesna i orijentisana, sa bolovima u ruci i vratu. Nakon ukazane pomoći prevezena je u UKC Tuzla na dalje pretrage.

Prema nezvaničnim informacijama, riječ je o muškoj osobi, iskusnom planinaru.