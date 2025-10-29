Željezničar slavio na Tušnju: Utakmica riješena u posljednjim minutama

Sloboda i Željezničar večeras su odigrali utakmicu šesnaestine finala Kupa Bosne i Hercegovine, u kojoj su gosti iz Sarajeva slavili pobjedu rezultatom 0:2.

Derbi starih rivala u velikoj mjeri ispunio je tribine stadiona Tušanj, gdje su se, osim domaćih navijača Slobode, u velikom broju pojavili i Manijaci, vjerni navijači Željezničara. Atmosfera na tribinama bila je i više nego dostojna derbija, a pobjednik meča ostao je neizvjestan sve do samog finiša.

Prvo poluvrijeme završeno je bez pogodaka, a najzaslužniji za to bio je golman Slobode Nikola Milićević, koji je u nekoliko navrata odlično intervenisao. Željezničar je izuzev više udaraca u okvir gola (7:1) dominirao i posjedom lopte (70% prema 30%), ali je mreža domaćih mirovala do samog finiša.

U 88. minuti Željezničar dolazi u vodstvo pogotkom Enesa Alića nakon slobodnog udarca. Pokušaj Slobode da se vrati u meč preko Mešinovića zaustavio je golman Muftić, a u trećoj minuti sudijske nadoknade Aleksandar Boljević potvrđuje pobjedu gostiju golom za 0:2.