Željezničar slavio na Tušnju: Utakmica riješena u posljednjim minutama

Ali Huremović
Željezničar slavio na Tušnju: Utakmica riješena u posljednjim minutama
FOTO: FK Sloboda FB

Sloboda i Željezničar večeras su odigrali utakmicu šesnaestine finala Kupa Bosne i Hercegovine, u kojoj su gosti iz Sarajeva slavili pobjedu rezultatom 0:2.

Derbi starih rivala u velikoj mjeri ispunio je tribine stadiona Tušanj, gdje su se, osim domaćih navijača Slobode, u velikom broju pojavili i Manijaci, vjerni navijači Željezničara. Atmosfera na tribinama bila je i više nego dostojna derbija, a pobjednik meča ostao je neizvjestan sve do samog finiša.

Prvo poluvrijeme završeno je bez pogodaka, a najzaslužniji za to bio je golman Slobode Nikola Milićević, koji je u nekoliko navrata odlično intervenisao. Željezničar je izuzev više udaraca u okvir gola (7:1) dominirao i posjedom lopte (70% prema 30%), ali je mreža domaćih mirovala do samog finiša.

U 88. minuti Željezničar dolazi u vodstvo pogotkom Enesa Alića nakon slobodnog udarca. Pokušaj Slobode da se vrati u meč preko Mešinovića zaustavio je golman Muftić, a u trećoj minuti sudijske nadoknade Aleksandar Boljević potvrđuje pobjedu gostiju golom za 0:2.

pročitajte i ovo

Vijesti

Stari rivali ponovo na Tušnju: Sloboda dočekuje Željezničar u šesnaestini finala...

Sport

Fudbaleri Slobode danas dočekuju Stupčanicu

Sport

Fudbaleri Slobode sutra na Tušnju protiv Stupčanice

Istaknuto

Sredinom Sedmice – Azmir Husić: Napraviću još jednom dobru i jaku...

Sport

Fudbaleri Slobode danas protiv ekipe Bratstva

Sport

Imenovan novi šef stručnog štaba FK Sloboda Tuzla

BiH

Ako bude usvojen novi Zakon o PIO, penzije rastu za 17 posto

BiH

Bećirović u Parizu: Francuska nastavlja snažno podržavati BiH

Vijesti

Paprike iz Maroka ili kanabis? Šta je zaplijenila španska policija?

Istaknuto

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ovu srijedu

Vijesti

Počela sanacija igrališta s vještačkom travom u Novom naselju Solina

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]