Žepče: Pronađeni ispunjeni listići, smijenjen predsjednik mobilnog tima

Adin Jusufović
Glasački skener, izbori, opći izbori, politika

U službenom automobilu Općine Žepče danas su pronađeni ispunjeni glasački listići, a Općinska izborna komisija Žepče najavila je da će o cijelom slučaju obavijestiti Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine i policiju.

Iz OIK-a Žepče naveli su da su se u vozilu u trenutku događaja nalazili vozač Općine Žepče i članovi mobilnog tima, prenosi Bljesak.

Nakon što je Komisija zaprimila prijavu, odmah je poduzela mjere te smijenila predsjednika mobilnog tima, uz obrazloženje da je takva odluka donesena kako bi se sačuvala regularnost izbornog procesa.

O slučaju će, kako su naveli iz OIK-a Žepče, biti dostavljen izvještaj Centralnoj izbornoj komisiji BiH i Policijskoj upravi Žepče.

Iz Komisije su poručili da će, ukoliko se utvrdi postojanje elemenata krivične odgovornosti, odgovorne osobe snositi posljedice u skladu sa zakonom.

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