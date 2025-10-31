ŽFK “Sloboda 2024” Tuzla u nedjelju gostuje u Posušju u borbi za viši rang takmičenja

Seniorska ekipa ŽFK “Sloboda 2024” Tuzla u nedjelju, 2. novembra 2025. godine, gostuje u Posušju gdje će odmjeriti snage s ekipom ŽNK “Inter” Posušje.

Riječ je o izuzetno važnoj utakmici protiv direktnog konkurenta za ulazak u viši rang takmičenja, a tuzlanske fudbalerke u ovaj meč ulaze spremne, motivisane i s jasnim ciljem – osvojiti bodove koji bi ih približili ostvarenju sportskog sna.

Utakmica počinje u 19:00 sati, dok će informacije o eventualnom live prijenosu biti objavljene naknadno.

Iz kluba poručuju da vjeruju u svoje igračice, koje su i u dosadašnjem dijelu sezone pokazale borbenost, zajedništvo i sportski duh – vrijednosti po kojima je ŽFK “Sloboda 2024” Tuzla postao prepoznatljiv simbol ženskog fudbala u gradu soli.