Zimska bajka Istočne Anadolije donosi putovanje kroz Kars, Agri, Ahlat i Van.

Zimski odmori postali su novi trend među putnicima širom svijeta. Istraživanje Tripadvisor Winter Travel Indexa pokazuje da više od polovine putnika planira zimska putovanja, a broj rezervacija porastao je za gotovo 50%. Među destinacijama koje privlače posebnu pažnju izdvaja se Turska – zemlja koja podjednako očarava u svim godišnjim dobima.

U Istočnoj Anadoliji, prostranstva netaknute prirode, duboko ukorijenjena historija i bogata gastronomija spajaju se u poseban doživljaj. Ovdje se može osjetiti duh zemlje oblikovane milenijumima, uživati u nezaboravnim okusima, uživati u zadivljujućim prizorima i upoznati tople, gostoljubive domaćine koji utjelovljuju bogatstvo kulturnog naslijeđa regije.

Zimska bajka: Putovanje kroz srednjovjekovlje u Karsu

Svoje putovanje možete započeti u Karsu, skrivenom zimskom dragulju Turske. Smješten uz legendarnu rutu Turističkog istočnog ekspresa, ovaj grad osvaja spojem impresivne arhitekture, bogate kulturne baštine i očaravajućih pejzaža – od zaleđenih prostranstava jezera Çıldır do Sarıkamışa, poznatog po snijegu kristalne čistoće.

Jedna od najposebnijih atrakcija Karsa svakako je Arheološko nalazište Ani, koje se nalazi na UNESCO-voj listi svjetske baštine. Jugoistočno od jezera Çıldır, Ani, najveće arheološko nalazište u Istočnoj Anadoliji, uzdiže se kao izvanredan primjer srednjovjekovnog urbanizma.

Nekada poznat kao “grad hiljadu i jedne crkve”, Ani je bio važno kulturno, političko i trgovačko središte na Putu svile. Danas njegove crvenkaste ruševine tiho svjedoče o naslijeđu kršćanskih i muslimanskih dinastija koje su ovdje nekada cvjetale, čuvajući duh tog vremena u prirodi koja ih okružuje.

Ne propustite: Kars s pravom nosi titulu jednog od turskih prijestolnica sira. Ovdje možete kušati autentični karski kaşar, kao i profinjeni gruyère čija se receptura brižljivo prenosi generacijama. Posjet Muzeju sira otkrit će vam priču o bogatoj sirarskoj tradiciji ovog kraja. Večer upotpunite tradicionalnim jelima od guske te hingelom – lokalnom verzijom mantija koja osvaja i najzahtjevnija nepca.

Osjetite osmanski sjaj u Ağrıju

Ako tražite destinaciju koja spaja monumentalnu arhitekturu i netaknutu prirodu, neka vaš sljedeći korak bude Ağrı. U podnožju snježnih planina, u distriktu Doğubayazıt, uzdiže se bajkovita palača İshak Paša – pravi dragulj Anadolije.

Građena po uzoru na Topkapi palaču u Istanbulu, ova rezidencija spaja osmanske, perzijske i seldžučke arhitektonske elemente u skladnu cjelinu. Pored impozantnih dvorišta, hamama, kuhinja i tamnica, palača se može pohvaliti i sistemom centralnog grijanja iz 18. stoljeća.

Topla voda koja je cirkulisala kroz njene zidove štitila je prostorije od surovih zimskih vjetrova, svjedočeći o izuzetnom spoju estetike, funkcionalnosti i inženjerskog znanja tog vremena.

Ne propustite: Palača se uzdiže podno veličanstvene planine Ağrı (Ararat), za koju se vjeruje da je mjesto gdje je Noina arka pristala nakon velikog potopa. Do planine, vidljive iz svakog dijela grada, možete stići kratkim izletom.

Istražite seldžučkie nadgrobnie spomenike u Cittaslow gradu Ahlatu

Bitlis je još jedan skriveni dragulj koji osvaja bogatom historijom i izvanrednom prirodom. U Tatvanu, prelijepom distriktu na obali jezera Van, dan možete započeti doručkom uz bitlijski med i domaće sireve.

Zatim se uputite u Ahlat, grad koji nosi titulu Cittaslow, poznatom po nadgrobnim spomenicima s UNESCO-ove Tentativne liste svjetske baštine.

Iako historija Ahlata seže do vremena Urartijaca, impresivni nadgrobni spomenici potječu iz seldžučkog perioda. Smatraju se jednim od najznačajnijih primjera funerarne umjetnosti ranog turskog razdoblja u Anadoliji, a njihovi bogati ornamenti i vrhunska kamena obrada otkrivaju mnogo o umjetnosti, vjeri i estetici tog doba.

Ne propustite: Posjetite i zadivljujuća prirodna čuda ovog kraja – kratersko jezero Nemrut i planinu Süphan, čiji pejzaži savršeno zaokružuju doživljaj regije.

Ostrvo i crkva Akdamar: Jedinstveni dragulji jezera Van

Za nezaboravan završetak preporučujemo odlazak u Van. Smješten na obalama jezera Van, najvećeg jezera u Turskoj, ovaj grad bio je prijestolnica Urartijaca, a kroz stoljeća su ga oblikovale brojne civilizacije – od Perzijanaca do Osmanskog carstva.

Nakon uživanja u čuvenom vanskom doručku, bogatom raznovrsnim specijalitetima poput otlu peynira (sira s biljem) i murtuğe (tradicionalne halve), zaputite se brodom preko jezera Van prema ostrvu Akdamar.

Drugo po veličini među četiri ostrva na jezeru, Akdamar je poznat po impozantnoj crkvi smještenoj na stjenovitim liticama. Crkva Akdamar, srednjovjekovna apostolska katedrala, izgrađena je kao palatinska crkva za vladare kraljevstva Vaspurakan.

Danas očarava posjetitelje složenim kamenim reljefima i očuvanim freskama, od kojih mnoge nose snažne utjecaje centralnoazijske turske umjetnosti.

Ne propustite: Posjetite i Kuću vanskih mačaka, gdje možete upoznati ovu jedinstvenu pasminu prepoznatljivu po bijelom krznu i očima različitih boja – jednom plavom, drugom boje jantara.

Izvor: RTV SLON/GoTurkiye

