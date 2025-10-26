Zimska oprema za vozila: Najčešće greške koje vozači ponavljaju svake godine

Od 1. novembra ove godine pa do 1. aprila 2026. u Bosni i Hercegovini je na snazi obavezna upotreba zimske opreme za sva motorna vozila. Iz Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK) podsjećaju vozače da zimska oprema nije samo zakonska obaveza, već osnovna mjera sigurnosti u saobraćaju.

Kako navode iz BIHAMK-a, iako se ova obaveza ponavlja svake godine, mnogi vozači i dalje čine iste greške koje ugrožavaju njihovu sigurnost i sigurnost drugih učesnika u saobraćaju.

– Najčešća, a samim tim i najveća greška, jesu neadekvatne i potrošene gume. Naš savjet za sve vozače je da ne razmišljaju na način da gume mogu potrajati još jednu zimu. Obavezno je uzeti sve četiri zimske gume, mogu biti i polovne, bitno je da nisu potrošene i da su adekvatne za zimu – rekao je za Fenu Tarik Misić iz Sektora za organizaciju pomoći na cesti, preventivu, obrazovanje i inovativnost BIHAMK-a.

Dodao je da vozači često zanemaruju i stanje akumulatora, pa se preporučuje da se on provjeri u servisu prije dolaska hladnijih dana.

– Također je u zimskim danima obavezan antifriz. Molimo naše građane da u danima kada budu padavine koče ranije nego u suhim uslovima. Zaustavni prostor je dosta duži, samim tim i šansa za saobraćajnu nesreću je veća ako nismo oprezni – istakao je Misić.

Zimska oprema, prema pravilniku, podrazumijeva upotrebu zimskih pneumatika (MS, M+S, M&S, Snow Winter i sličnih oznaka) na svim točkovima, ili zimskih guma na pogonskim točkovima uz lance za snijeg, odnosno druge uređaje za povećanje trakcije spremne za postavljanje na najmanje dva pogonska točka. Alternativno, dozvoljena je i upotreba ljetnih guma s minimalnom dubinom gazećeg sloja od 4 mm uz obavezne lance za snijeg.

Kazna za vozače koji ne posjeduju zimsku opremu iznosi 40 KM, dok za pravna lica i prevoznike kazne dostižu i do 500 KM.

Misić pojašnjava da su lanci obavezni u slučaju kada vozilo ima zimske gume samo na pogonskim točkovima, kao i kada koristi ljetne gume s minimalnom dubinom profila od 4 mm.

– Kako zimske gume u slučaju većih snježnih nanosa i leda ne mogu omogućiti nesmetano kretanje vozila, neophodno je da u takvim ekstremnim vremenskim uvjetima koristite lance za snijeg kako biste bili u mogućnosti nastaviti svoje putovanje. Stoga, veoma je bitno da u prtljažniku vozila uvijek imate spremne odgovarajuće lance za snijeg ili druge uređaje za povećanje trakcije – naglasio je Misić.

Istakao je i da „vreća pijeska i lopata za teretna vozila više nisu potrebni“.

BIHAMK savjetuje vozačima da ne čekaju posljednji trenutak i da već sada zamijene ljetne gume zimskim, kako bi izbjegli gužve u servisima početkom novembra.

Podsjećamo vozače da provjere i akumulator, nivo i stanje tekućina (rashladna, za stakla, za ulje), kočioni sistem, svjetlosnu signalizaciju, te brave i gumene dijelove oko vrata vozila, kako bi spriječili smrzavanje – dodao je Misić.

BIHAMK, kako je rekao, kontinuirano sprovodi kampanje o sigurnosti u saobraćaju putem svoje web stranice, društvenih mreža i informativnog centra, svakodnevno podsjećajući građane koliko je zimska oprema važna, ali i zakonski obavezna.

Na pitanje koliko je saobraćajnih nesreća prethodnih godina bilo povezano s neadekvatnom zimskom opremom, Misić kaže da se tačan uzrok često ne može utvrditi.

– Mi imamo podatak da su u 2024. godini bile ukupno 35.854 saobraćajne nesreće, od toga 8.007 sa poginulim ili povrijeđenim osobama, te 27.847 sa materijalnom štetom. Uzroci su nam, nažalost, nepoznati – zaključio je Misić.