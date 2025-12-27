Zimski dječiji program i Dječija Nova godina na Trgu slobode

Trg slobode krajem decembra postaje centralno mjesto praznične radosti za najmlađe. U okviru Zimskog dječijeg programa i manifestacije Dječija Nova godina, organizatori su pripremili raznovrstan i zabavan sadržaj koji će se održati 27. i 28. decembra 2025. godine.

U subotu, 27.12.2025. godine, u terminu od 12:00 do 14:00 sati, na Trgu slobode mališane očekuje Zimski dječiji program uz prisustvo tri Bingo maskote, kao i animatore za djecu koji će kroz igre i interakciju stvoriti veselu zimsku atmosferu.

„Cilj programa je da djeci pružimo bezbrižnu zabavu i praznični ugođaj u srcu grada“, poručuju organizatori.

Dan kasnije, u subotu, 28.12.2025. godine, u periodu od 11:30 do 14:00 sati, biće održana Dječija Nova godina, koja donosi još bogatiji sadržaj.

Program uključuje animatore za djecu i dječiju predstavu, nastup Dječijeg hora ‘Lege Artis’, dolazak Moto Mrazeva, kao i podjelu novogodišnjih paketića za najmlađe.

„Dječija Nova godina je prilika da zajedno obilježimo kraj godine uz osmijehe, pjesmu i radost djece“, ističu organizatori.

Oba događaja osmišljena su kao porodična manifestacija otvorena za sve građane, s ciljem da Trg slobode postane mjesto zajedničkog druženja, igre i prazničnog veselja.

„Pozivamo roditelje i djecu da nam se pridruže i zajedno dočekaju najradosnije dane zime“, navodi se u pozivu organizatora.