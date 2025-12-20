Zimski dječiji program na Trgu slobode, druženje s Kiki klaunom

Turistička zajednica grada Tuzla i Grad Tuzla organizuju Zimski dječiji program koji će biti održan danas i u nedjelju, 21. decembra 2025. godine, na Trgu slobode.

U okviru programa, najmlađe posjetioce očekuje vesela animacija uz poznatog Kiki klauna, koji će zabavljati djecu u terminu od 12.00 do 14.00 sati.

Riječ je o zimskom dječijem programu namijenjenom porodicama i djeci, s ciljem da se praznična atmosfera u gradu upotpuni sadržajima prilagođenim najmlađima.

„Zimski dječiji program na Trgu slobode uz animatore. Dođite da se zajedno družimo sa Kiki klaunom!“, poručili su iz Turističke zajednice grada Tuzla.

Organizatori pozivaju roditelje i djecu da posjete Trg slobode i uživaju u zimskom druženju, igri i zabavi na otvorenom, u srcu grada Tuzle.