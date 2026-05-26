Živinice: Jedna osoba smrtno stradala u saobraćajnoj nesreći

U mjestu Podgajevi kod Živinica danas oko 11:30 sati dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali motocikl i jedno putničko motorno vozilo.

Kako je za RTV Slon potvrdila Adnana Sprečić, portparolka Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, jedna osoba je povrijeđena i prevezena u Dom zdravlja Živinice, gdje je podlegla povredama.

Uviđaj na mjestu nesreće je u toku, a obavlja se pod nadzorom tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Zbog uviđaja je saobraćaj na ovoj dionici u potpunosti obustavljen. Više informacija bit će poznato naknadno.

BIHAMK: Izvještaj za vozače: Zbog saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali putničko vozilo i motocikl, a koja se dogodila na dionici magistralne ceste Kladanj-Živinice (u mjestu Podgajevi), saobraćaj je potpuno obustavljen. Vozila se usmjeravaju na obilaznicu preko mjesta Vrnojevići.

