Zmajevi sinoć trenirali u Mejdanu: Gjergja upozorio na snagu Švicarske

Jasmina Ibrahimović

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u tuzlanskoj dvorani Mejdan nastavila pripreme za kvalifikacioni susret protiv Švicarske u borbi za plasman na Svjetsko prvenstvo.

Izabranici selektora Daria Gjergje odradili su još jedan intenzivan trening, fokusiran na podizanje forme i detaljnu analizu protivnika, pred utakmicu koja je na rasporedu u petak.

Selektor je naglasio da prostora za opuštanje nema i da Švicarsku ne treba potcijeniti.

„Kroz naredne dane svoju igru moramo podići na viši nivo. Protivnika ne smijemo potcijeniti. Moramo im oduzeti trčanje jer su u pretkvalifikacijama pokazali da su u tom segmentu izuzetno jaki. Također, moramo im limitirati šut za tri poena i kontrolisati skok. Odbrana mora biti čvrsta, a u napadu ne smijemo praviti greške u odnosu na njihovu defanzivu“, poručio je Gjergja.

Govoreći o igračkom kadru, otkrio je da se očekuje dolazak Ajdina Penave, dok John Roberson neće biti na raspolaganju zbog proceduralnih problema. Na vanjskim pozicijama veću odgovornost preuzet će Adnan Arslanagić, Darko Talić i Edin Atić, dok će u gostujućem susretu u Švicarskoj ekipi priključiti Džanan Musa i Kenan Kamenjaš.

„Nema više malih reprezentacija. Najvažnije je da ih svedemo na igru pet na pet. Vjerujemo da uz podršku publike možemo do pobjede“, istakao je selektor.

Kapiten Adin Vrabac naglasio je da ekipu čini i nekoliko novih igrača kojima je potrebno vrijeme za prilagodbu, ali da je atmosfera u timu izuzetno dobra.

„Raduje nas što svi žele raditi i napredovati. Trener djeluje zadovoljno. Nemamo prostora za kalkulacije, u ovom sastavu idemo na pobjedu“, poručio je Vrabac.

Susret Bosne i Hercegovine i Švicarske igra se u petak od 20 sati u Mejdanu, gdje se očekuje snažna podrška s tribina u pohodu na novu kvalifikacionu pobjedu.

