Znate li zašto uz kupljeni mobitel više ne dobijate punjač?

Kupci sve češće primjećuju da uz nove mobilne telefone ne dobijaju punjač, već samo kabl i osnovnu ambalažu. Razlog za to proizvođači objašnjavaju ekološkim mjerama i smanjenjem elektronskog otpada, ali i činjenicom da većina korisnika posjeduje punjače od ranijih uređaja.

Najveći svjetski brendovi navode da se ovim pristupom smanjuje količina plastike i materijala koji završavaju na otpadu, dok se istovremeno smanjuju i troškovi transporta zbog manje i lakše ambalaže. Ipak, dio kupaca smatra da je riječ o dodatnom trošku, jer se originalni punjači nerijetko moraju kupovati odvojeno i po visokim cijenama.

Stručnjaci naglašavaju da ovakav trend ima svoje prednosti, ali i izazove. S jedne strane doprinosi zaštiti okoliša, dok s druge otvara pitanja pristupačnosti i standardizacije punjača, jer nisu svi kablovi i adapteri kompatibilni s novim generacijama uređaja. Upravo zbog toga Evropska unija od 2024. godine uvodi obavezno korištenje USB-C standarda za sve nove mobilne uređaje, što bi trebalo olakšati korisnicima i smanjiti broj nepotrebnih punjača.