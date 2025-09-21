Zukan Helez ponovo odbrusio Dodiku

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine reagovao je na posljednje izjave Milorada Dodika, bivšeg predsjednika entiteta RS, koji je ponovo javno negirao postojanje države BiH i njenih Oružanih snaga.

– “Bivši predsjednik bosanskohercegovačkog entiteta RS, Milorad Dodik, koristi svaku priliku da negira i vrijeđa državu Bosnu i Hercegovinu i njene Oružane snage. Valjda mu je to jedini način da još privuče pažnju javnosti i medija. Ako, kako Dodik tvrdi, ‘nema države Bosne i Hercegovine’, onda ga javno pitam: Zašto, Milorade, više nisi predsjednik administrativnog dijela BiH koji se zove RS? Zašto si platio sudsku kaznu po zakonu države koju ne priznaješ?” – izjavio je Helez.

Dodao je da su Dodikove izjave danas usmjerene samo na održavanje podrške, kako je naveo, “intelektualno inferiornih, nacionalizmom zadojenih pristalica”.

– “Da je politički irelevantan, postalo je jasno i u Srbiji, gdje su ga tretirali kao ‘bosanskog mečku’, šetali ga po manifestacijama i pravili od njega politički cirkus. Na vojnoj paradi u Beogradu virio je iz trećeg reda, nadajući se da će neko ustati da mu ustupi bolju poziciju. Dodik je politička prošlost. I neka zna: nismo ga se bojali dok je imao funkciju, a još manje sada” – kazao je ministar odbrane.

Govoreći o vojnoj paradi u Beogradu, Helez je ocijenio da je riječ o neuspjelom pokušaju režima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da pokaže moć.

– “Što se tiče vojne parade u Beogradu – to je bio potpuni fijasko Vučićevog režima. Nijedan ozbiljan međunarodni zvaničnik nije prisustvovao. Jasna je poruka: Vučić gura Srbiju na marginu međunarodne zajednice, rame uz rame s entitetima poput Južne Osetije i Abhazije. Ta parada više je ličila na lošu historijsku rekonstrukciju nego na ozbiljan prikaz savremene vojne moći” – rekao je Helez.

Podsjetio je i na to da, kako je istaknuo, “Srbija demonstrira oružje iz muzeja”.

– “Dok se ostatak Evrope bavi budućnošću, Vučić odlučuje da još jednom prošeta tenkove iz muzeja i avione koji su letjeli dok je Slobodan Milošević mahao s balkona. Ako je to trebalo da bude demonstracija snage – poruka je primljena: Srbija je duboko zaglavljena u prošlosti. Bosna i Hercegovina se ne plaši oružja iz muzeja, ni tenkova starijih od vojnika koji ih voze, niti parade izgrađene na propagandi” – poručio je Helez.

Zaključio je da se najveća opasnost krije u politici koja, kako kaže, još uvijek sanja o “velikoj Srbiji”.

– “Zabrinuti smo jedino zbog politike koja i dalje sanja ‘veliku Srbiju’, uprkos tome što se historija jasno izjasnila o tom snu. Umjesto što paradira, Vučić bi napokon mogao organizovati paradu priznanja realnosti: Da su susjedi Srbije suverene države, da novih granica neće biti i da Balkan više nikada neće biti igralište za tuđe komplekse” – naglasio je Helez.