Centralno grijanje d.d. Tuzla obavijestilo je korisnike da je dana 07. oktobra 2025. godine zvanično počela grijna sezona u Tuzli.

Kako navode iz ovog preduzeća, tokom prethodnog perioda izvršene su sve potrebne pripreme i ispitivanja, čime je osiguran pouzdan rad sistema, te je obezbijeđena redovna isporuka toplotne energije za sve korisnike sistema daljinskog grijanja.

Iz Centralnog grijanja podsjećaju da je, prema Zakonu o komunalnim djelatnostima Tuzlanskog kantona i Zakonu o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade TK, za održavanje zajedničkih instalacija centralnog grijanja nadležan upravitelj objekta. On je dužan osigurati njihovu funkcionalnost i ispravnost kako bi se omogućila uredna i kontinuirana isporuka toplotne energije u svim objektima.