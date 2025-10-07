Zvanično počela grijna sezona u Tuzli

RTV SLON

Centralno grijanje d.d. Tuzla obavijestilo je korisnike da je dana 07. oktobra 2025. godine zvanično počela grijna sezona u Tuzli.

Kako navode iz ovog preduzeća, tokom prethodnog perioda izvršene su sve potrebne pripreme i ispitivanja, čime je osiguran pouzdan rad sistema, te je obezbijeđena redovna isporuka toplotne energije za sve korisnike sistema daljinskog grijanja.

Iz Centralnog grijanja podsjećaju da je, prema Zakonu o komunalnim djelatnostima Tuzlanskog kantona i Zakonu o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade TK, za održavanje zajedničkih instalacija centralnog grijanja nadležan upravitelj objekta. On je dužan osigurati njihovu funkcionalnost i ispravnost kako bi se omogućila uredna i kontinuirana isporuka toplotne energije u svim objektima.

pročitajte i ovo

Vijesti

Zašto su obustavljeni radovi na zgradi Vlade TK?

Vijesti

U operativnoj akciji Market 2 oduzeto više od pola tone duhana u BiH

Vijesti

Vlada FBiH dodijelila 50 miliona KM za sanaciju šteta od poplava

Vijesti

Članovi Predsjedništva BiH oprostili se od Halida Bešlića

Vijesti

Halid Bešlić: Od prvog snimka do bezvremenskih hitova

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]