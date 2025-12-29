Majka ubijne Ajle Nuhanović: Moja kćerka je ubijena, nećemo šutjeti na nepravdu

Majka ubijne Ajle Nuhanović: Moja kćerka je ubijena, nećemo šutjeti na nepravdu
Foto: Senada Nuhanović, majka ubijene Ajle, na protestima ispred Kantonalnog suda Tuzla

Građani Tuzle i drugih dijelova Tuzlanskog kantona okupili su se danas ispred Kantonalnog suda u Tuzli kako bi mirnim protestima izrazili nezadovoljstvo prvostepenom presudom u predmetu protiv Vejsila Halilovića, koji je u saobraćajnoj nesreći usmrtio Ajlu Nuhanović.

“Danas smo se okupili ovdje zbog nepravde. Kažu grijeh je šutjeti na nepravdu. Nepravda je ovo što se učinilo, ne samo Ajli, ovo nije samo u pitanju Ajla, nego puno više Ajli je bilo do sada. Moja kćerka je ubijena u augustu. Znači ubijena, ne nesretnim slučajem, nego neko ko je znao da će pod dejstvom alkohola, droge, velike brzine sjesti u automobil i ugroziti neku od “Ajli”. To je jutro bila moja Ajla.” – istakla je Senada Nuhanović, majka ubijene Ajle.

“Ovo je sramota države…nas niko nije pozvao ja sam očekivao poziv. Idemo do kraja, na ovome se neće stati. On je meni uništio život, porodicu, sve… na ovome se neće stati.” – istakao je Hasan Nuhanović, otac ubijene Ajle.

Kantonalni sud pojasnio zašto je Vejsil Halilović dobio tri godine zatvora

Iz Kantonalnog suda u Tuzli pojašnjeno je da je presuda donesena u skladu sa važećim odredbama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i Zakona o krivičnom postupku FBiH, te da se u konkretnom slučaju ne radi o krivičnom djelu ubistva, već o teškom krivičnom djelu protiv sigurnosti javnog prometa, počinjenom pod okolnostima omamljenosti.

