Akcija Barut: Uhapšeno nekoliko osoba

Po naredbi tužioca lišeni su slobode Behrija Huseinbegović, stečajna upraviteljica PS Vitezit doo Vitez-u stečaju, Josip Rajić i Tomislav Zubak, odgovorne osobe u WDG doo Vitez (čiji je osnivač kupac imovine Vitezita, WDG Promet doo Zagreb), potvrdila je portparolka Federalnog tužilaštva Nina Hadžihajdarević.

Pod nadzorom postupajuće federalne tužiteljice Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBiH, pripadnici Federalne uprave policije od ranih jutarnjih sati provode akciju kodnog naziva “Barut”. Akcija se provodi u cilju dokumentovanja krivičnih djela zlouptreba položaja ili ovlaštenja, nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

– Istragom je obuhvaćeno više osoba u vezi sa postupkom prodaje imovine PS Vitezit doo Vitez u stečaju, namijenjenu za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, te zbog krivičnih djela za koja se sumnja da su počinjena nakon što je kupac WDG doo Zagreb ušao u posjed ove firme – kazala je danas ranije Hadžihajdarević i dodala da su u toku pretresi u PS Vitez doo u stečaju, pravnom subjektu WDG doo Vitez i na više lokacija na području Srednjobosanskog kantona.