Akcija SIPA-e “Luka”: Uhapšene tri osobe, oduzeta dva kilograma kokaina

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) jučer su realizovali akciju kodnog naziva “Luka” u kojoj su uhapšene tri osobe koje se sumnjiče za krivična djela “Organizovani kriminal” i “Neovlašten promet opojnim drogama”.

Prilikom realizacije ove operativne akcije kod uhapšenih su pronađena i oduzeta dva kilograma kokaina, putničko motorno vozilo i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena navedena krivična djela.

Uhapšeni će nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih biti predati u dalju nadležnost Tužilaštva Bosne i Hercegovine, pod čijim nadzorom su i provedene aktivnosti na terenu.

Prilikom realizacije operativne akcije “Luka” ostvarena je saradnja sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, Obavještajno-sigurnosnom agencijom Bosne i Hercegovine i ministarstvima unutrašnjih poslova Republike Srpske i Kantona Sarajevo.