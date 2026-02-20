Akcija SIPA-e: Uhapšena jedna osoba

Jasmina Ibrahimović
Akcija
Foto: SIPA

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) jučer su (19.02.2026. godine) na području Zenice lišili slobode jedno lice.

Lice je lišeno slobode na osnovu potjernice Opštinskog suda u Zenici radi krivičnog gonjenja za krivična djela „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“, „Teška tjelesna povreda“ i „Prikrivanje“ propisana Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.

Na osnovu operativnih saznanja navedeno lice locirali su policijski službenici SIPA-e – FAST tim, nakon čega  je lišeno slobode.

Za licem lišenim slobode  bile su raspisane četiri potrage i jedna međunarodna potjernica, a isto je bilo u bjekstvu preko četiri godine.

Nakon kriminalističke obrade lice lišeno slobode predato je u nadležnost Opštinskog suda u Zenici.

