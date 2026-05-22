Ambasador Njemačke u BiH posjetio Tuzlu, razgovarano o saradnji i investicijama

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić primio je u Gradskoj upravi ambasadora Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini Alfreda Grannasa.
Tokom sastanka razgovarano je o mogućnostima unapređenja saradnje između Grada Tuzle i institucija Savezne Republike Njemačke, s posebnim naglaskom na realizaciju zajedničkih projekata, jačanje privrednih veza i povezivanje s potencijalnim investitorima.
Istaknuto je da su partnerski odnosi i međunarodna saradnja važni za lokalni razvoj, ali i za projekte koji mogu doprinijeti poboljšanju kvaliteta života građana.
Iz Grada Tuzle poručeno je da će i u narednom periodu nastaviti razvijati saradnju s međunarodnim partnerima i institucijama kroz aktivnosti od zajedničkog interesa.