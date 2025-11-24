Samostalni sindikat radnika hemije i nemetala u Federaciji BiH pozvao je federalne i kantonalne institucije da hitno pronađu rješenje za uplatu doprinosa za PIO za radnike, demobilisane borce i ratne vojne invalide “Koksare” d.o.o. Lukavac, za period od 1992. do 1995. godine. Prema njihovim navodima, riječ je o oko 70 ljudi koji i dalje čekaju upis ratnog staža, dok se firma nalazi u stečaju i ne može izvršiti uplatu.

Situacija nakon otvaranja stečaja

Stečajni postupak nad “Koksarom” otvoren je 10. novembra ove godine. Od tada je jasno da preduzeće nema sredstva za izmirenje dugova, uključujući zaostale doprinose. Dio radnika je dobio otkaz, dio ih i dalje radi, ali svi se suočavaju s istim problemom – nepostojanjem uplate za period ratnih godina.

Prema analizi predstečajnog upravnika, firma u ovoj fazi ne raspolaže sredstvima, niti po zakonu može izmiriti obaveze koje se odnose na ratni staž.

Zahtjev koji se odnosi na 180 hiljada KM

Sindikat naglašava da dug za doprinose iz perioda 1992–1995. iznosi oko 180 hiljada KM. Budući da preduzeće ne može izvršiti uplatu, očekivanja su usmjerena prema institucijama Federacije BiH i Tuzlanskog kantona, koje bi trebale pronaći zakonski održiv model rješenja.

U dopisu upućenom federalnom premijeru, više ministara te premijeru i resornim ministrima Vlade TK, navedeno je da ovo nije samo tehničko pitanje, već pitanje elementarnog dostojanstva radnika, boraca i ratnih vojnih invalida.

“Radi se o ljudima koji su odbranili ovu zemlju”

Predsjednica Samostalnog sindikata radnika hemije i nemetala u FBiH Ilvana Smajlović naglasila je da su ljudi koji čekaju na uplatu doprinosa upravo oni koji su tokom rata učestvovali u odbrani BiH.

U svom obraćanju navodi da prolongiranje rješenja može dovesti do kolektivnih tužbi, ali i daljeg urušavanja povjerenja radnika u institucije. Istaknula je da se od vlasti očekuje brz odgovor i odgovoran odnos prema ljudima čiji je doprinos zemlji nesporan.

Očekivanja od institucija

Sindikat poziva sve nadležne institucije da odmah otvore razgovore i iznađu rješenje, podsjećajući da je u sličnim slučajevima ranije postojala podrška viših nivoa vlasti. Kako ističu, i u ovom slučaju riječ je o osnovnom pravu – upisu radnog staža iz ratnog perioda, što bi ovim radnicima omogućilo mirniju budućnost i sigurniji status.