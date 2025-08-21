Apel za pomoć: Alen Viković iz Tuzle treba operaciju oba bubrega

Arnela Šiljković - Bojić

Alen Viković, porijeklom iz Zavidovića, a trenutno nastanjen u Tuzli, hitno treba pomoć za operaciju oba bubrega. Nakon dugotrajne borbe s bolovima i terapijama, ljekari su utvrdili da jedan od bubrega gotovo da ne funkcioniše, te je neophodna hitna operacija.

Alen je otac troje maloljetne djece, a troškovi same operacije iznose 12.200 KM, pri čemu rehabilitacija i lijekovi nisu uključeni.

Svi koji žele pomoći mogu se obratiti Alenu direktno na broj telefona 062 452 817, ili uplate izvršiti na račun:

1613000041618293 – Selma Viković (Alenova supruga)

PayPal: [email protected]

Apel upućuju Alenova porodica i prijatelji, moleći sve humane ljude da se odazovu i pomognu u prikupljanju sredstava za životno važnu operaciju.

