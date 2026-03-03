Automobil udario pješakinju u Tuzli, prevezena u UKC Tuzla

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas u Tuzli automobil je udario pješakinju, potvrđeno je iz Operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona.

– Automobil je udario pješakinju, koja je prebačena u Univerzitetski klinički centar Tuzla na ukazivanje pomoći – kazali su iz policije.

Nedugo nakon nesreće na mjesto događaja stigla je policijska patrola koja je obavila uviđaj, a intervenisala je i ekipa Službe hitne medicinske pomoći, koja je zbrinula povrijeđenu ženu i transportovala je u UKC Tuzla.

Saobraćaj na ovoj dionici bio je otežan tokom trajanja uviđaja, a više informacija o stepenu povreda biće poznato naknadno.