Banovići obilježili 30 godina slobode i sjećanja na poginule borce

Prije tri decenije borci iz mjesnih zajednica Aljkovići i Seona dali su živote za oslobođenje ovih mjesta, posljednjih okupiranih na području općine Banovići u proteklom ratu. Današnju slobodu neki su platili životima, a oni koji su još uvijek tu imaju amanet da ih se sjećaju, odaju im počast i podsjećaju zašto je područje ove općine danas slobodna teritorija.

Načelnik Općine Banovići, Mehmed Hasanović, ističe da se svakom građaninu miješaju emocije kada se obilježava Dan općine Banovići, jer su tada vođene teške bitke u kojima je izgubljen veliki broj života, ali je oslobođen i posljednji pedalj banovićke teritorije.

Akcije kodnog naziva „Uragan 95“ i „Farz 95“ provodili su 2. i 3. Korpus Armije RBiH, a one su Banovićima donijele slobodu. Direktni učesnici naglašavaju da im je čast što su borbe vođene bez zločina, ali da ih i danas obuzima tuga zbog izgubljenih saboraca. Posebno podsjećaju da porodice poginulih nikada ne smiju biti zaboravljene.

Dobitnik priznanja Zlatni ljiljan Općine Banovići, Derviš Ikanović, kaže da mu 10. septembar budi posebne emocije. Ističe ponos što je bio pripadnik Armije RBiH, koja u protekloj agresiji nije činila zločine, ali i tugu zbog gubitka saboraca. Dodaje da mu je čast što je bio učesnik oslobođenja Seone i Aljkovića, jer je to, kako kaže, bio ogroman doprinos Bosni i Hercegovini.

Na spomen-obilježju u Aljkovićima uklesana su imena Salanović Sifeta, Bećira, Ćazima i Ikanović Husejina. To su četiri šehida koji su položili živote za oslobođenje, kako bi mještani ovog dijela općine Banovići mogli nastaviti živjeti i funkcionisati.

Predsjednik MZ Aljkovići, Elvis Salanović, naglašava da se danas, tri decenije nakon oslobođenja, u ovoj mjesnoj zajednici skoro i ne vide tragovi ratnih dejstava. Ipak, to, kako kaže, ne smije biti razlog da se prekine ulagati u razvoj Aljkovića. Podsjeća da su prioritetni projekti već upućeni nadležnim organima, kako bi se realizovali u skorije vrijeme i doprinijeli boljim uslovima života mještana.

Načelnik Hasanović podsjeća da je od završetka rata do danas realizovan veliki broj projekata, ali naglašava da će se sa tim nastaviti i dalje. „Trideset godina nakon toga moramo podvući crtu i krenuti u razvoj Banovića kao perspektivne općine. Nadam se da ćemo veoma brzo imati privredni prosperitet i da će mladi ostajati ovdje. Oni koji su odbranili Banoviće ostavili su nam obavezu da danas radimo u funkciji razvoja, zapošljavanja, opstanka mladih i integracije Bosne i Hercegovine u evropske procese“, poručio je Hasanović.

Tokom obilježavanja ovog značajnog datuma položeno je cvijeće i odata počast stradalima u MZ Seona, na Centralnom spomen-obilježju u Banovićima, a održana je i svečana sjednica Općinskog vijeća.