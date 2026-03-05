Bećirović: Odluke Vlade RS u Brčkom su antidejtonske

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je sa supervizorom za Brčko distrikt BiH Louisom Crishockom o, kako je naveo, antidejtonskom i antiustavnom djelovanju Vlade entiteta Republika Srpska na području Brčko distrikta.

Tokom razgovora Bećirović je podsjetio da je, prema konačnoj arbitražnoj odluci, Brčko distrikt pod suverenitetom države Bosne i Hercegovine. Naglasio je i da su entiteti tom odlukom prenijeli sve nadležnosti upravljanja na multietničku i demokratsku Vladu Brčko distrikta, zbog čega, kako je rekao, entiteti nemaju nikakve ovlasti unutar Distrikta.

Bećirović je od supervizora za Brčko distrikt zatražio da suspendira primjenu odluke Vlade Republike Srpske na teritoriji Distrikta, kao i sve akte i radnje koje su u vezi s njenom provedbom, a koje su donijele institucije vlasti Brčko distrikta.

Također je zatražio zabranu izdavanja bilo kakvih dozvola ili akata koji se odnose na korištenje nekretnina prodanih Vladi Republike Srpske, te poništavanje svih odluka i postupaka Vlade, Skupštine i drugih institucija Brčko distrikta koji se odnose na raspolaganje imovinom Distrikta, ukoliko su doneseni suprotno konačnoj arbitražnoj odluci i presudama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Na kraju je istakao da je, prema njegovom mišljenju, krajnje vrijeme da vlasti Republike Srpske prestanu s pokušajima destabilizacije Brčko distrikta i podrivanja politika koje su usaglašene unutar Distrikta.

Dodao je da Brčko distrikt mora ostati jedinica lokalne samouprave u kojoj se poštuju zakon, pravni poredak i interesi svih građana i naroda koji u njemu žive.