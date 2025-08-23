Bećirović: protupravni akti NSRS nemaju pravno dejstvo

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović reagovao je na posljednje odluke Narodne skupštine RS, ističući da se radi o antidejtonskim i antiustavnim potezima koji nemaju nikakvu pravnu snagu.

Bećirović je poručio da Milorad Dodik, nakon što je pravosnažnom presudom razriješen funkcije predsjednika entiteta RS, nastavlja sa, kako je naveo, opasnim aktivnostima kojima destabilizuje državu. Dodao je da protupravni akti usvojeni 22. augusta predstavljaju krivično djelo i direktno krše Krivični zakon BiH, za šta je predviđena zatvorska kazna i zabrana obavljanja javnih funkcija.

„Entitetima nije dato pravo da osporavaju ili poništavaju odluke državnih institucija, a posebno ne da referendumski preispituju pravosnažne presude Suda BiH. Odluke Narodne skupštine RS su pravno ništavne i ne proizvode nikakve pravne učinke“, naglasio je Bećirović.

On je ocijenio da ovakvi potezi doprinose urušavanju vladavine prava i samoizolaciji entiteta RS. Istovremeno je pozvao Tužilaštvo BiH da poduzme zakonom propisane mjere radi zaštite ustavnog poretka, te istakao da i međunarodni akteri u BiH imaju obavezu reagovati i sankcionisati one koji ugrožavaju mir i stabilnost države.

Prema njegovim riječima, pokušaji poništavanja odluka državnih institucija i Suda BiH neće biti tolerisani, jer predstavljaju direktan udar na Dejtonski mirovni sporazum i Ustav Bosne i Hercegovine.