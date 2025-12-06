Bećirović razgovarao s delegacijom Udruženja generala BiH o sigurnosnim izazovima

Foto: Kabinet člana Predsjedništva BiH, Denisa Bećirovića

Član Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović sastao se s delegacijom Udruženja generala Bosne i Hercegovine. Sastanku su prisustvovali predsjednik Udruženja Rizvo Pleh, član Upravnog odbora Džemal Merdan, sekretar Sadik Klinić, te Mustafa Polutak, Sulejman Vranj i Sakib Forić.

Predstavnici Udruženja zahvalili su Bećiroviću na, kako su naveli, njegovom „kontinuiranom zalaganju na jačanju državnih institucija i zaštiti ustavnog poretka Bosne i Hercegovine“, ističući važnost njegovih diplomatskih aktivnosti i napora usmjerenih ka jačanju strateških partnerstava BiH s međunarodnim akterima.

Bećirović je tokom razgovora naglasio da Udruženje generala BiH ima značajnu ulogu u afirmaciji demokratskog društva i promociji „historijskih, kulturnih i civilizacijskih vrijednosti Bosne i Hercegovine“. Također je istakao da je stručni doprinos generala i vojnih eksperata važan u kreiranju moderne i stabilne sigurnosne politike, te da iskustva iz odbrambenog sektora predstavljaju ključan resurs za dugoročnu sigurnost države.

Razgovor je bio prilika za razmjenu mišljenja o aktuelnim političkim i sigurnosnim izazovima u Bosni i Hercegovini, uz zajednički naglasak na nužnost jačanja državnih institucija i kontinuirane promocije „mira, slobode, demokratije i vladavine prava“. Na kraju sastanka, Bećirović je zahvalio delegaciji Udruženja generala na njihovom doprinosu u afirmisanju države i ukazao na značaj saradnje i dijaloga o ključnim državnim i društvenim pitanjima.

