Bećirović razgovarao s predstavnicima Saveza boraca FBiH

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović razgovarao je s predsjednikom Saveza boraca Federacije BiH Sabahudinom Ramićem i njegovim zamjenikom Munirom Karićem o aktuelnim pitanjima važnim za boračku populaciju.

Na sastanku je bilo riječi i o pripremama za tradicionalnu manifestaciju „Dani pobjede, dani ponosa“, koja će biti održana 1. i 2. augusta 2026. godine na Vlašiću, na lokalitetu Ljuta Greda.

Istaknuto je da manifestacija ima poseban značaj u očuvanju kulture sjećanja i vrijednosti odbrambeno-oslobodilačke borbe Armije Republike BiH. Potvrđeno je da će ovogodišnja manifestacija biti održana pod visokim pokroviteljstvom predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.

Bećirović je naglasio da institucije države imaju trajnu obavezu prema braniocima Bosne i Hercegovine, posebno imajući u vidu njihovu ulogu u odbrani nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta države.

Tokom sastanka razgovarano je i o statusu i problemima demobiliziranih boraca, s posebnim osvrtom na položaj boraca koji žive u bh. entitetu RS.