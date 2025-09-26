Bećirović sa zamjenicom generalnog sekretara NATO-a: Ne smije biti sigurnosnog vakuuma u BiH

Jasmina Ibrahimović

Član Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović održao je sastanak sa zamjenicom generalnog sekretara NATO-a Radmilom Šekerinskom, tokom kojeg je razgovarano o sigurnosnoj i političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, te izazovima s kojima se država suočava na evroatlantskom putu.

Bećirović je rekao da su Bosna i Hercegovina i NATO nerazdvojno povezani. NATO je uspostavio i očuvao mir u Bosni i Hercegovini i građani naše države su trajno zahvalni na tome. Naglasio je da su državni organi Bosne i Hercegovine jednoglasno definirali pravni okvir i opredijelili se za članstvo naše države u NATO-u.

Tokom sastanka član Predsjedništva BiH je ukazao da opasni napadi na ustavni poredak Bosne i Hercegovine ozbiljno ugrožavaju mir i stabilnost u državi. Istakao je da takve aktivnosti moraju biti zaustavljene odgovornim i zajedničkim djelovanjem institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih partnera, uz jasno insistiranje na poštivanju Ustava i zakona Bosne i Hercegovine.

Zamjenica generalnog sekretara NATO-a Radmila Šekerinska jasno je poručila da NATO osuđuje bilo kakve secesionističke aktivnosti. Ona je rekla da je NATO trajno posvećen suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine i da je to konzistentna i kontinuirana politika NATO-a. Također, dodala je da se moraju provesti pravosnažne presude Suda BiH. Zamjenica generalnog sekretara NATO-a je istakla da, bez obzira na ishod predstojeće sjednice Vijeća sigurnosti UN-a, NATO neće dozvoliti sigurnosni vakuum u Bosni i Hercegovini.

Posebna pažnja tokom sastanka posvećena je sigurnosnim izazovima, uključujući rizike od hibridnih prijetnji, propagande i destabilizacijskih aktivnosti. Istaknuta je i potreba snažnijeg međunarodnog prisustva u okviru kojeg je veoma važna i obnova mandata misije EUFOR Althea.

Na kraju sastanka naglašeno je da odgovorno djelovanje domaćih institucija, uz aktivnu međunarodnu podršku, ostaje važan faktor u sprečavanju destabilizacije,  te u daljnjem jačanju Bosne i Hercegovine.

pročitajte i ovo

Vijesti

Pravda za zločin iz Kalesije: Presuda Emiru Selimoviću

Vijesti

Institut za nestale osobe BiH predao MC Srebrenica odjeću i obuću pronađenu u masovnim grobnicama

Istaknuto

Vlada FBiH izdvojila blizu 3,5 miliona KM za uvezivanje staža; Lakić: Penzija je pravo, a ne privilegija

Tuzla i TK

Mještani tuzlanske ulice apeluju na vlasti: “Zbog lošeg puta ne možemo dobiti ni ogrjev do kuća”

Vijesti

“Oči i njihove moći”, nova edukativna bojanka Zavoda za javno zdravstvo FBiH

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]