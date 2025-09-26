Bećirović sa zamjenicom generalnog sekretara NATO-a: Ne smije biti sigurnosnog vakuuma u BiH

Član Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović održao je sastanak sa zamjenicom generalnog sekretara NATO-a Radmilom Šekerinskom, tokom kojeg je razgovarano o sigurnosnoj i političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, te izazovima s kojima se država suočava na evroatlantskom putu.

Bećirović je rekao da su Bosna i Hercegovina i NATO nerazdvojno povezani. NATO je uspostavio i očuvao mir u Bosni i Hercegovini i građani naše države su trajno zahvalni na tome. Naglasio je da su državni organi Bosne i Hercegovine jednoglasno definirali pravni okvir i opredijelili se za članstvo naše države u NATO-u.

Tokom sastanka član Predsjedništva BiH je ukazao da opasni napadi na ustavni poredak Bosne i Hercegovine ozbiljno ugrožavaju mir i stabilnost u državi. Istakao je da takve aktivnosti moraju biti zaustavljene odgovornim i zajedničkim djelovanjem institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih partnera, uz jasno insistiranje na poštivanju Ustava i zakona Bosne i Hercegovine.

Zamjenica generalnog sekretara NATO-a Radmila Šekerinska jasno je poručila da NATO osuđuje bilo kakve secesionističke aktivnosti. Ona je rekla da je NATO trajno posvećen suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine i da je to konzistentna i kontinuirana politika NATO-a. Također, dodala je da se moraju provesti pravosnažne presude Suda BiH. Zamjenica generalnog sekretara NATO-a je istakla da, bez obzira na ishod predstojeće sjednice Vijeća sigurnosti UN-a, NATO neće dozvoliti sigurnosni vakuum u Bosni i Hercegovini.

Posebna pažnja tokom sastanka posvećena je sigurnosnim izazovima, uključujući rizike od hibridnih prijetnji, propagande i destabilizacijskih aktivnosti. Istaknuta je i potreba snažnijeg međunarodnog prisustva u okviru kojeg je veoma važna i obnova mandata misije EUFOR Althea.

Na kraju sastanka naglašeno je da odgovorno djelovanje domaćih institucija, uz aktivnu međunarodnu podršku, ostaje važan faktor u sprečavanju destabilizacije, te u daljnjem jačanju Bosne i Hercegovine.